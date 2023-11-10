وزير الخارجية الايراني: توسع نطاق الحرب لا مفر منه

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه"، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

وقال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مساء الخميس "نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه"، وفق ما ورد على موقع وزارة الخارجية الجمعة.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، شن مقاتلو حماس هجومًا غير مسبوق داخل إسرائيل أوقع 1400 قتيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم. واحتجزت حماس نحو 240 شخصًا، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردت إسرائيل بقصف جوي مدمر على القطاع وباشرت قواتها منذ 27 تشرين الأول/نوفمبر عملية برية في شماله، ما أسفر عن مقتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.

أشادت الجمهورية الإسلامية بهجوم حماس على إسرائيل ووصفته بأنه "ناجح" لكنها نفت أي تورط لها فيه.

وقال الرئيس إبراهيم رئيسي إن إيران ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة" لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.

تدعم طهران أيضًا حزب الله اللبناني الذي يقصف يوميا مواقع إسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان وترد اسرائيل بقصف على طول الشريط الحدودي.

واستهدفت هجمات بالصواريخ والمسرات أيضًا قواعد عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية ومن بلدان أخرى في التحالف المناهض للتنظيمات الجهادية في العراق وسوريا.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن معظم تلك الهجمات التي اتهمت واشنطن إيران بأن لها يدًا فيها.

أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى شرق البحر المتوسط في إطار جهود تقول إنها تهدف إلى تجنب اتساع الحرب.

وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في العاصمة السعودية السبت لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أن يمتد العنف إلى دول أخرى.

ولا تعترف إيران بإسرائيل وجعلت دعم القضية الفلسطينية محورا لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.