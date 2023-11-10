سیاسة

الرئيسان الصيني والأمريكي يلتقيان في مُنتصف الشهر الجاري

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الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ
العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الصيني شي جين بينغ

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ في 15 تشرين الثاني نوفمبر في "منطقة سان فرانسيسكو"، مع تجديد التأكيد على رفض "النزاع" أو "حرب باردة" مع بكين.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أكد الاجتماع خلال لقاء مع صحافيين الخميس "هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة".

وكانت هذه التصريحات خاضعة لحظر حتى الجمعة وتحدث المسؤولون الأمريكيون مع طلب عدم الكشف عن هوياتهم.

وسيكون اللقاء الثاني وجهاً لوجه بين الرئيسين منذ انتخاب جو بايدن ومحادثاتهم السابعة منذ ذلك الحين.

وستكون هذه الزيارة الأولى لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ 2017. وسيجرى اللقاء بالتزامن مع قمة منتدى التعاون آسيا المحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها سان فرانسيسكو من 12 تشرين الثاني نوفمبر إلى الثامن عشر منه.

وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة أخرى إن بايدن يريد أن يبلغ نظيره الصيني أن الأمريكيين "قلقون للغاية" من فكرة تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية في تايوان في 2024.

ورأت أن العام المقبل مع الاقتراع التايواني والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر "قد يحمل اضطرابات" على صعيد العلاقة بين واشنطن وبكين.

وأكدت "نحن قلقون أيضاً من التكثيف الخطر والاستفزازي غير المسبوق للأنشطة العسكرية (الصينية) في محيط تايوان" مشددة على أن بايدن سيثير هذه المسألة.

لكنه سيؤكد للرئيس الصيني الذي تريد بلاده استعادة الجزيرة معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وأن السياسة الأمريكية على هذا الصعيد لم تتغير.

 

المصدر: AFP 

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