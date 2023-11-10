البنتاغون يؤكّد إصابة 56 جندياً أميركياً في العراق وسوريا في أقل من شهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن 56 جندياً تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأكّدت الوزارة أنه إذا استمرت الهجمات ضد قواتها "فلن تتردد في اتخاذ إجراءات ضرورية إضافية لحماية أفرادها".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لبغداد، إن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، "غير مقبولة على الإطلاق".

وبحسب أرقام أعلنها البنتاغون، وقع بين 17 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر 17 هجوماً في العراق و12 في سوريا.

وتتهم الولايات المتحدة التي تحتفظ بـنحو 2500 جندي في العراق، إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت قواتها في سوريا أيضاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ندّد بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".