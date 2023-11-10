صحة غزة تُعلن ارتفاع أعداد القتلى في القطاع إلى 11078 شخصاً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلاً في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 قتيلاً، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وإصابة 27490 مواطناً بجراح مختلفة.

وأضاف القدرة "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وتابع أن "الانتهاكات الاسرائيلية بحق المنظومة الصحية" أدت إلى مقتل 198 كادراً صحياً وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية عن الخدمة.

كما أكد أن القوات الاسرائيلية "اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف خلال عودتهما من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

وقالت وزيرة الصحة لدى السلطة الفلسطينية مي الكيلة "أن الكارثة التي تحدث في غزة الآن لم يشهدها التاريخ الفلسطيني والعالمي"، مؤكدة على أن"مستشفيات تحاصر وتقصف ويقتل من فيها على مرأى العالم بأسره، دون أن تحسب إسرائيل حساباً لا لقانون ولا لأخلاق ولا لأعراف".

وأضافت "هذه مذبحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وقالت في تصريحها قبل بضع ساعات إن "20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، وباتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى.".

واعتبرت أن "ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية" مناشدة العالم "بوقف المجازر بحق المستشفيات".

شنت حركة حماس هجوماً داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم مدنيون وفق السلطات الإسرائيلية.

وسقط القتلى في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي التي تلت الهجوم والحقت دماراً هائلاً وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.

المصدر: AFP