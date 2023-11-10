فيديو| في ظل خدماتٍ شبه مُغيّبة.. أهالي منطقة كويريش في بغداد يعيشون واقعاً مُزرياً منذ عام 2003

أربيل (كوردستان 24)- هكذا هو الواقع فالصورة لاتحتاج لأي تعليق، فما يعيشه أهالي منطقة كويريش في العاصمة بغداد ربما يعكس صورة الفشل الخدمي للمسؤولين عنها، في ظل تذمرٍ واضح من ساكنيها بعدما غابت عنهم أبسط الخدمات.

يقول المواطن علاء عبد في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "معاناة منطقة كويريش كبيرةٌ جداً، ويوجد فيها إهمالٌ متعمد من قبل البلدية".

ويضيف: "عندما تمطر السماء، تدخل المنطقة في حظرٍ للتجوال، ونسبة الماء ترتفع أكثر من متر، ونصف المدارس هنا كرفانات، وفي كل كرفان يوجد 106 طلبة، بينما يحتوي كل مقعدٍ دراسي على 6 طلاب".

من جهته، يقول المواطن حسين عباس لـ كوردستان24، إن "الوضع في هذه المنطقة منتهي، فلا يتم تقديم أيِّ خدمات للمنطقة، والمدارس كلها عبارة عن كرفانات، والوضع هنا سيءٌ جداً".

نقص الخدمات في هذه المنطقة وانتشار البرك الآسنة، كانت سبباً لانتشار بعض الأمراض بين المواطنين، لا سيّما النساء والأطفال.

فيما تقول أم حيدر لـ كوردستان24، "حالياً نحن مرضى، وأنا لدي تحسس قوي، في بعض الأحيان ارتدي الكمامة بسبب الروائح القاتلة"، مستفسرةً: "إلى متى سنبقى على هذه الحال؟!".

حتى هذه اللحظة يبحث أهالي هذه المنطقة عن مُنقذٍ لهم لتخليصهم من واقعهم المرير الذي يعيشونه، في ظل نقص الخدمات، وفشل الحكومات المتعاقبة بتوفيرها لهم.