مسيرةٌ نسائية بأربيل للتوعية بمرض سرطان الثدي

أربيل (كوردستان 24)- خرجت اليوم الجمعة بمدينة أربيل، مسيرة نسائية للتوعية بمرض سرطان الثدي بعد ارتفاع نسبة المصابين.

وقالت الإخصائية بجراحة سرطان الثدي، الدكتورة سامية جلال، "كانت لدينا رسالة مهمة جداً اليوم، كما ذكرنا في الشعارات المرفوعة في المسيرة".

وأضافت في حديثٍ لـ كوردستان 24، "كتبنا في كل مكان، أن مرضى السرطان ليسوا وحدهم ونحن نحارب سرطان الثدي معاً.

وذكرت جلال أن "أهم رسالة أردنا إيصالها اليوم، هي الفحص الذاتي للنساء وهو أمر مهم جداً للكشف عن سرطان الثدي في مرحلة مبكرة جداً، لضمان شفاء المريض بنسبة 100%.".

وحثّت النساء على "إجراء فحص مبكر لتجنب المرحلة التي يشعرن فيها بوجود كتلة في الثدي".

مشيرةً إلى أن الفحص المبكر "هو الكشف عن المرض قبل انتشاره، إما عن طريق الفحص السريري، أو عن طريق تصوير الثدي بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية "سونار".

وقالت: من المهم جدًا أن تقوم المرأة بالفحص الذاتي قبل سن الأربعين، كما يمكن للنساء فوق سن الأربعين إجراء الفحص مرة واحدة سنويًا حتى بلوغهن سن الخمسين.

وتابعت: بعد سن الخمسين، يمكن أيضاً إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عامين، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي لا يعانين من سرطان الثدي المزمن.

ونوّهت جلال إلى أن النساء اللاتي ينتمين إلى عائلة ينتشر فيها سرطان الثدي، على سبيل المثال أخت أو أم مصابة بالمرض "يجب أن يحصلن على برنامج خاص للأشعة السينية مع التصوير الشعاعي للثدي".