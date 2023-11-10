فيديو| ظهور قريةٍ مغمورة بعد انحسار مياه سد الموصل

أربيل (كوردستان 24)- بعد انحسار مستوى مياه سد الموصل، ظهرت قرية خانكه القديمة ومدرسة، لكن ذلك شكّل مخاوف لدى السكان.

يقول الحاج مخصو وهو من سكان المنطقة لـ كوردستان 24: بُنيت هذه المدرسة في فترة السبعينيات، وكنت طالباً فيها خلال المرحلة الإعدادية ثم انتقلت لمدارس دهوك لإكمال الثانوية، وفي عام 1977 عدت إليها، لكن هذه المرة مدرساً وليس طالباً، ورغم أن انخفاض مستوى المياه أعاد لنا ذكريات الطفولة، لكن في الوقت ذاته باتت كارثة على المزارعين.

بعد ظهور هذه المدرسة وقرية خانكه القديمة وبعض آثارها، يزور هذا المكان المئات لتمضية أوقات سعيدة بعد أن بات وجهةً سياحية.

تقول فتاة عشرينية لـ كوردستان 24: أتيت برفقة عائلتي وصديقاتي، إنه مكانٌ جميل بعد انحسار المياه وظهور هذه القرية المغمورة، تحول إلى مقصدٍ للناس يلتقطون صور تذكارية، وبعضهم يستعيد ذكرياته الماضية في هذه المدرسة قبل غمرها بالمياه.

يعتمد مئات المزارعين وأهالي القرى المجاورة على مياه هذا السد، سد الموصل، لكن لديهم مخاوف تتعلق بتضاءل نسبة المياه بشكلٍ أكبر مما هي عليه الآن.

يقول أحد سكان المنطقة لـ كوردستان 24: المياه تنحسر أكثر فأكثر، لدينا مخاوف حقيقية في حال جفت بشكلٍ نهائي، ما الذي يمكنه فعله إذا أصابه الجفاف؟ هناك نحو خمسون عائلة، إلى أين سنذهب حينها؟ ندعو حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة.

رغم أن سد الموصل لديه القدرة على تخزين أكثر من أحد عشر مليار مترٍ مكعبة من المياه، إلا أنه الآن لا يحتفظ إلا بأقل من ثلاثة مليار متر مكعبة.