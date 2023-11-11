رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، سفير بريطانيا في العراق ستيفن تشارلز هيتشن.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث بشأن علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

كذلك بحثا الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وتبادل الجانبان الآراء حول آخر مستجدات الوضع الشائك في المنطقة.

وعدَّ الجانبان الاجتماع الأخير بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إيجابياً.

وأكدا على أهمية استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل بينهما، وأشارا في هذا السياق إلى زيارة رئيس وزراء العراق الاتحادي لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان التأثيرات والاحتمالات التي تحملها التعقيدات في الشرق الأوسط.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم السماح بتحول العراق إلى جزء من المشاكل والتوترات.

الحفاظ على سلامة قوات التحالف الدولي في العراق، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت جانباً آخر من الاجتماع.