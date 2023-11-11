أمن

فرار أكثر من 100 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه

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فلسطينيون يغادرون غزة (فرانس برس)
فلسطينيون يغادرون غزة (فرانس برس)
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- فرّ أكثر من 100 ألف فلسطيني من شمالي غزة إلى جنوبه خلال اليومين الماضيين في أعقاب استمرار القصف الجوي على القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن جهوداً تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتاً.

وأضاف "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتا وستستغرق وقتاً".

في غضون ذلك، لفت الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء في وقت سابق من اليوم.

نافياً في الوقت ذاته، صحة التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء"، وفق رويترز.

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

 

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