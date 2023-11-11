أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار العراقي والذهب اليوم السبت 11/11/ 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان:
100 دولار أميركي= 164500 دينار عراقي
100 يورو= 174500 دينار عراقي
100 باوند بريطاني= 200000 دينار عراقي
100 ليرة تركية= 5800 دينار عراقي
100 ألف تومان إيراني= 3300 دينار عراقي
واحد دينار أردني= 2380 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان:
مثقال الذهب عيار 24= 520000 دينار
مثقال الذهب عيار 21= 460000 دينار
مثقال الذهب عيار 18= 400000 دينار