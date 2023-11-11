سیاسة

إيران تستبعد نائباً كوردياً من الترشّح للانتخابات البرلمانية المقبلة

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جلال محمود زاده
جلال محمود زاده
کوردستان جلال محمود زاده

أربيل (كوردستان 24)- استبعدت اللجنة التنفيذية للانتخابات في إيران، عدداً من المرشحين لعضوية البرلمان، بتهمة "زعزعة الأمن الداخلي".

وقالت مصادر برلمانية، إن اللجنة التنفيذية استبعدت نحو 14 مرشحاً لخوض السباق البرلماني الإيراني، من بينهم جلال محمود زاده، الذي يشغل حالياً منصب عضو البرلمان في مهاباد، شرق كردستان.

واستُبعِد زاده عن السباق الانتخابي وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الانتخابات الإيراني، بتهمة الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد، ولم يمثل زادة أمام المحاكم الإيرانية بشان هذه القضية.

وتستعد إيران لخوض الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ 12 في الأول من مارس آذار 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستبعد فيها المؤسسات التنفيذية الإيرانية أو مجلس صيانة الدستور،  برلمانيين من الترشح مرة أخرى للانتخابات البرلمانية.

 

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