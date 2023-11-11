مديرية آثار كويسنجق تطلق مشروعاً لترميم البيوت القديمة

أربيل (كوردستان 24)- توجد في "كويسنجق- كويا" عدد كبير من المنازل التقليدية التي تعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر الميلادي، والكثير منها يندثر بسبب قِدمها. ويسعى مكتب الآثار في المدينة لتوثيق تلك البيوت تمهيداً لترميمها.

وهددت الأمطار التي هطلت مؤخّراً، بانهيار عشرات البيوت الثقافية في أربعة أحياء بمدينة كويسنجق.

ويقوم فريقٌ هندسي وأثري بتوثيق المنازل القديمة واحداً تلو الآخر، من حيث مساحتها وعدد الغرف وطريقة البناء والمواد المستخدمة في التعمير، وتفاصيل أخرى.

وقال عالم الآثار هيمن نعمان لـ كوردستان 24، إن بعض المنازل يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ولكل منها طرازها وخصائصها المعمارية الخاصة.

بُنيت هذه البيوت القديمة من الحجر والجص، وتتميز بنوافذها والغرف الصغيرة والأبواب الخشبية وطرق البناء البسيطة.

من جانبه، يوضح المهندس المعماري كاروان خالد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن معظم المنازل مبنية وفق نظام الطابقين، خاصة منازل العائلات الثرية.

وأضاف: تم تخصيص الطابق الأول للسكن العائلي، بينما تم تخصيص الطابق الثاني المزيّن بديكورات جذابة للضيوف والزوار.

يعدُّ توثيق البيوت الثقافية في كويسنجق مرحلة ما قبل الترميم للحفاظ على النمط المعماري الذي بني قديماً.

في غضون ذلك، يقول مدير آثار كويسنجق، يكيتي وحيد لـ كوردستان 24، نعتبر مثل هذه المشاريع مهمة للغاية للحفاظ على تاريخ المدينة.

مديرية آثار كويسنجق سبق لها أن أطلقت مشروع ترميم اثنين من البيوت الثقافية، حسب الحجم والمواد المستخدمة.