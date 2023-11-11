دانا عبد الكريم: طريق "ناوكردان" في سيد صادق سينتهي خلال 10 أيام

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، إنه بعد توقف العمل في تعبيد طريق "ناوكردان" في منطقة سيد صادق البالغ طوله 2 كيلو متر، بتكلفة مليار دينار، تم زيادة عرض الطريق من 6 إلى 7 أمتار.

وأعرب في مؤتمرٍ صحفي، اليوم السبت، عن أمله بانتهاء المشروع في وقته المحدد خلال اسبوع إلى نحو 10 أيام، خاصة بالنسبة للطبقة الإسفلتية لتسهيل حركة المواطنين.

وبخصوص طريق دربندخان، أكّد عبد الكريم أن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 63 %.

وقال: في حال استمرار العمل، من المتوقع الانتهاء منه نهاية الصيف القادم، وفي حال انتعش الوضع الاقتصادي لحكومة كوردستان، فمن المأمول الانتهاء قبل الوقت المقرر.

وأضاف: ويرتبط طريق (وارماوا- دربندخان) بالشركة المنفذة لهذا المشروع، وقد وجهنا كتاباً للشركة بضرورة استئناف العمل، تحت طائلة تنفيذ إجراءات قانونية بحقها.

وتابع: أما بالنسبة لطريق السليمانية- كلار قرب دربندخان، فلا بد من إنشاء نفقٍ جديد، والوزارة ماضية في هذا المسعى، لأن المشروع يكلّف أكثر من 150 مليون دولار.