رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وبحث الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وحل القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما اتفق الجانبان على أهمية حماية أمن العراق واستقراره، وتجنيبه ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وضمان سلامة قوات التحالف الدولي والسفارات والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

كذلك جرى في الاجتماع بحث ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، والتطرق إلى الاستعدادات الجارية بهذا الصدد.