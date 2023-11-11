الرئيسان العراقي والسوري يلتقيان على هامش قمة الرياض

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، مع نظيره السوري بشار الأسد، آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتداعيات الأزمة في قطاع غزة.

لقاء الرئيسين، جاء على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار إلى "أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين"، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وأعلن رشيد أن "موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودان الرئيسان بشدة قصف غزة، وشددا على وجوب "الوقف الفوري للقتال وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها".

من جانبه، أكد الرئيس السوري "موقف بلاده الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته".

مشيراً إلى "تطلع بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات"، مشيداً "بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري".