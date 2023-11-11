صحة أربيل تتخذ إجراءات قانونية بحق مخالفي ذبح الحيوانات خارج الأماكن المخصصة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل، أن فرق مراقبة الصحة والسلامة الغذائية، بالتنسيق مع قائمقام أربيل والشرطة البلدية وممثل الطب البيطري، أجرت زيارة ميدانية لسوق بيع المواشي.

تأتي هذه الجولة، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ذبح حيوانات مريضة في السوق وبيعها للمواطنين ونقلها للمطاعم.

وبحسب بيان لمديرية الصحة، فإنه تم ذبح ثلاثة أو أربعة مواشي فقط وإعدادها للبيع.

وقال البيان إن هذا الإجراء "مخالف للإرشادات الصحية التي تقضي بذبح الماشية فقط في المسالخ المخصصة في أربيل".

وأكد البيان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد ضبط الحيوانات المذبوحة وإجراء فحص لتبيان وضعها الصحي من حيث الاستهلاك البشري.

وجددت المديرية العامة لصحة أربيل التأكيد على أن فرق الصحة والسلامة الغذائية تقوم بشكل مستمر بالتفتيش على الجزارين والمطاعم وأماكن تقديم الطعام للتأكد من جودة الطعام ومنع انتشار أي مرض.