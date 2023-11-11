سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل المرشد العام للحركة الإسلامية

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والمرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والمرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان عرفان علي عبد العزيز

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، المرشد العام للحركة الإسلامية في كوردستان عرفان علي عبد العزيز.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة المرشد العام بنجاح عقد مؤتمر الحركة الإسلامية وإعادة انتخابه مرشداً عاماً، كذلك أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

كما جرى في الاجتماع، بحث الوضع العام في إقليم كوردستان والمنطقة، مع التأكيد على أهمية توحيد المواقف والصفوف بين القوى الكوردستانية في الدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم، وحقوق شعب كوردستان.

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