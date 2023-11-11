ثقافة وفنون

عَقبَ 10 سنوات من توقف فعالياته.. معهد الفنون الجميلة في أربيل ينظم مهرجانه

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مهرجان فني
مهرجان فني
کوردستان مهرجان معهد للفنون أربيل

أربيل(كوردستان 24)- بعد 10 سنوات من توقف أنشطته، ينظم معهد أربيل للفنون الجميلة مهرجانه الفني للموسيقى والمسرح والرسم.

وبحسب بيان معهد أربيل للفنون الجميلة، فإن خطة إدارة المهرجان ستبدأ يوم الاثنين 13 تشرين الثاني 2023، الساعة الـ 10 صباحاً في رواق جامعة جيهان، بافتتاح معرض للرسم ويستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري.

البيان أوضح أيضاً، أنه وفي الـ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر، سيقدم قسم الموسيقى في معهد أربيل للفنون الجميلة فعالياته في قاعة أربيل الثقافية، عند الساعة 11:00 مساءً، وفي اليوم التالي في قاعة فرهاد شريف داخل المعهد، سيقدم قسم المسرح عروضه المسرحية عند الساعة الـ 11 مساءً، في اليوم الأخير من المهرجان.

يذكر أنه، في العام 1992، أسس بعض أساتذة الفنون والمسرح والرسم والموسيقى معهد الفنون الجميلة في أربيل، والآن يبلغ عمر المعهد 31 عاماً، وقد أقام مهرجاناته الخاصة لسنوات، إلا أنه وبسبب جائحة كورونا، وحرب داعش، وقطع بغداد ميزانية إقليم كوردستان، توقف المهرجان.

ومن المقرر، أن يبدأ معهد أربيل للفنون الجميلة هذا العام أنشطته الفنية ومهرجاناته بطريقة مختلفة.

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