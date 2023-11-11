بيشوا هوراماني: وزير النفط الاتحادي يزور إقليم كوردستان غداً الأحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن وزير النفط الاتحادي سيزور إقليم كوردستان يوم غدٍ الأحد.

وقال هوراماني في بيان، اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023، إن "هذه الزيارة تأتي استناداً على الاتفاق بين رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوزراء الاتحادي، لحل ملفات النفط، والمسائل العالقة حول نفط الإقليم مع وزارة الموارد الطبيعية لحكومة الإقليم.

وأشار هوراماني، إلى أن " المحور الرئيس للاجتماعات، سيكون مشكلة نفقات إنتاج النفط، وطرق تصديره، حيث تستمر الزيارة 3 أيام".

وأدناه البيان الرسمي للمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان:

غدا، سيزور وزير النفط الاتحادي وفريق من وزارة النفط الاتحادية إقليم كوردستان.

وتستند الزيارة إلى اتفاق بين رئيسي الوزراء على المجيء إلى هنا وحل ملفات ومشاكل نفط الإقليم مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

الموضوعات الرئيسية للاجتماعات، هي تكلفة إنتاج النفط والتدابير الخاصة بصادرات النفط في المنطقة، في زيارة تستغرق مدة يومين إلى ثلاثة أيام.