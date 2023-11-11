سیاسة

مكافحة الإرهاب تُفنِّدُ أخباراً تناقلتها بعض وسائل الإعلام بخصوص استهدافٍ طال مطار حرير اليوم السبت

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أربيل (كوردستان 24)- نفت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم السبت، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول استهدافٍ طال مطار حرير في أربيل.

وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه كوردستا24، إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام، اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023، أخباراً تدَّعي استهداف مطار حرير ظهر اليوم بطائرةٍ مسيرة مفخخة".

وأضاف البيان: "من جهتنا نؤكد أن هذه الأخبار لا تستند إلى أية حقائق، وهي غير صحيحة، ولم يتعرض الموقع المذكور إلى أيِّ هجوم".

وتابع: "كما نقول لوسائل الإعلام، إن سماع صوت انفجارٍ ما ليس بالضرورة أن يكون استهدافاً أو قصفاً، بل من الممكن أن يكون تدريباً، أو بعض الإجراءات الخاصة".

وختم البيان: "وأخيراً، ندعو وسائل الإعلام والصحفيين إلى التعامل بمسؤولية عند حصول كل حادثة، وعدم إثارة القلق والخوف لدى المواطنين".

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