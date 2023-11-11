هيئة السياحة في إقليم كوردستان: نريد أن نرتقي بفعالياتنا إلى المستوى الدولي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان أمل جلال، عن تطلع الإقليم إلى الارتقاء بالفعاليات السياحية على المستوى الدولي.

وقالت جلال في حديث لـ كوردستان 24: إن "إقليم كوردستان يمتلك كافة المقومات السياحية، ولكل منطقة من مناطقه خصوصيته السياحية، ونسعى لتدويل نشاطاتنا السياحية".

وأضافت: "شاهدنا في مهرجان الرمان والخريف في حلبجة، أن أغلب الزوار كانوا عرباً"، مضيفةً أن "السياحة الشتوية، في إقليم كوردستان، غالباً ما تكون من الأخوة العرب من كافة مناطق العراق، لذا نتطلع لجعل فعالياتنا دولية".

رئيسة هيئة السياحة، مضت في القول: "نقوم حالياً بالاستعدادات لمهرجان السياحة الشتوية على قمة جبل كورك".

وأكدت جلال، أن مجمل قمم كوردستان، تغطيها الثلوج سنوياً، ونرى أنه من الضروري أن نستفيد منها لاستقطاب السياح في الشتاء".

وكانت رئيسة هيئة السياحة صرحت لكوردستان 24، في حديث سابق، أن عدد السياح الذين زاروا إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو خمسة ملايين.

وتوقعت جلال، أن يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين بنهاية العام الحالي.

وأضافت أن هدف هيئة السياحة ليس فقط جذب السياح، ولكن أيضاً تنويع الموارد السياحية.

وتضرر القطاع السياحي في إقليم كوردستان بسبب تفشي كورونا قبل ثلاثة أعوام، لكنه عاد للانتعاش حيث يتوافد السياح من وسط العراق وجنوبه إلى الإقليم، للاستمتاع بطبيعة كوردستان الخلابة ودرجات الحرارة المُعتدلة.

وتتمتع كوردستان بمجموعة من المعالم الطبيعية والأثرية والدينية والعلاجية، لذا يتم استثمار هذه المزايا من خلال سياسات وبرامج لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاع السياحي، لتصبح قبلة لملايين السياح الوافدين من داخل العراق وخارجه.