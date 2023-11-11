وزير إسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

أربيل (كوردستان 24)- توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت حزب الله اللبناني، حليف حركة حماس الفلسطينية، بأن بيروت يمكن أن تلقى المصير نفسه لقطاع غزة إذا جر التنظيم لبنان إلى حرب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن مقاتليه بدأوا خلال الأيام الماضية باستخدام أسلحة جديدة ضد إسرائيل من جنوب لبنان، عدا عن إرسال مسيرات استطلاع الى مناطق في عمقها.

وقال غالانت خلال زيارته لشمال اسرائيل المحاذي للحدود اللبنانية "ما يمكننا القيام به في غزة يمكننا أيضا القيام به في بيروت"، مضيفا "إذا ارتكب (حزب الله) اخطاء مماثلة هنا، فإن أول من سيدفع الثمن سيكونون المواطنين" اللبنانيين، من دون أن يوضح ماهية "الاخطاء" التي اشار اليها.

وتابع غالانت في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع أن "حزب الله يجر لبنان الى حرب قد تقع، ويرتكب اخطاء".

وأعرب عن أمله ان "يتصرف (حزب الله) في شكل صحيح"، وألا يواصل امينه العام "استفزازنا، لاننا لن نقبل هذا الاعتداء".

وغداة شنّ حماس هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأ حزب الله قصف مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان بشكل يومي. كما نفذت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ عدّة.