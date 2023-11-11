بيشوا هوراماني: الاهتمام بالقطاع الزراعي من أولويات التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان

أربيل( كوردستان 24)- سلط المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، الضوء على مجمل أعمال التشكيلة التاسعة للحكومة للقطاع الزراعي، موضحاً كافة المعلومات بالأرقام، وذلك خلال مقطع مصور.

هوراماني أشار إلى أنه، "وحرصاً من الحكومة، على الاهتمام بالقطاع الزراعي ورفع الإنتاج المحلي ودعم الفلاحين، أصدر مجلس الوزراء خلال السنوات الأربع الماضية 15 قراراً، وأصدر المجلس الاستشاري لوزارة الزراعة 325 قراراً، فضلاً عن إعداد سبعة مشاريع قرار، وثمانية مشاريع قوانين، وتم تنفيذ 657 بحثاً و166 دورة، وأكثر من 3000 إرشادات زراعية للمزارعين والعاملين في الزراعة.

وأضاف، أن "الاستثمار في القطاع الزراعي خلال السنوات الأربع من عمر التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ارتفع من 1.5٪ إلى أكثر من 8٪، موضحاً أنه في مشروع تسويق القمح للمزارعين، قامت التشكيلة التاسعة ببناء أربع صوامع جديدة وثمة صوامع أخرى قيد الإنشاء، لترتفع نسبة تخزين القمح إلى أكثر من 800 ألف طن".

في الوقت نفسه، قال بيشوا هوراماني أيضاً إنه "يتم الآن استيراد البذور ضمن الحد الأدنى، وذلك بعد أن ارتفع الإنتاج إلى 15،762 طن، مع استفادة 10،405 مزارعين منها".

وتابع، "ومن أجل زيادة مستوى تصدير منتجات مزارعي إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، حاولت الكابينة التاسعة، زيادة جودة القمح والمنتجات الزراعية الأخرى، كما تم تصدير الرمان والعنب والتفاح والبطاطا والعسل والعديد من المنتجات الأخرى إلى الخارج".

وفيما يتعلق بإنتاج البطاطا، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إنه "خلال أربع سنوات، ارتفع معدل إنتاج البطاطا من 25 ألف طن إلى أكثر من 800 ألف طن، وتم ترخيص ست شركات لإنتاج رقائق البطاطا وأصابع البطاطا، لتصل إلى 70 ألف طن سنوياً، وفي مجال تربية الحيوان، تم تنفيذ 1870 مشروعاً خلال أربع سنوات، وتم تنفيذ 21 مشروعاً لإنتاج 324 ألفاً و700 منحلاً، و11 مشروعاَ لإنتاج الفطر، بالإضافة إلى تشغيل سبعة معامل زيتون".

هوراماني زاد، أنه "تم منح 37 تصريح عمل في مشاريع الغابات والحدائق والمزارع، وتم زراعة أكثر من نصف مليون شجرة وبناء مليوني م2 من خطوط حماية من النيران، في المناطق الخضراء بالإقليم".

واسترسل، "ومن أجل حماية محاصيل المزارعين، تم الاهتمام ببناء الأسواق الحديثة في مدن إقليم كوردستان، لبيع المنتجات الزراعية، وحتى الآن تم الانتهاء من أعمال البناء في أربيل والسليمانية، حيث يوجد في أربيل 400 موقع تجاري و130 ثلاجة، وتحتوي السليمانية على 63 موقعاً تجارياً و229 متجراً"، مضيفاً، "وبهدف تنويع المحاصيل والحصول على غالبية المنتجات في كل الفصول، دعمت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، المزارعين لتركيب 29 ألفاً و420 بيتاً بلاستيكياً.