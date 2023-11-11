آزاد توفيق: التشكيلة الحكومية التاسعة بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ حلبجة آزاد توفيق، أنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة، إلا أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان استمرت في تقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أنها بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في حلبجة.

وقال توفيق خلال مشاركته في برنامجٍ حواري على شاشة كوردستان24، إن "حكومة إقليم كوردستان ابتداءً من التشكيلات الماضية ووصولاً إلى التشكيلة التاسعة، قدمت العديد من الخدمات لحلبجة، لا سيّما في مجالات التعليم والصحة والبلديات وتشييد الطرق".

وأكد أن "جراح حلبجة العميقة لا يُمكن أن تُداوى بمثل هذه الخدمات فقط"، موضحاً أن "الخدمات التي تُقدم لحلبجة تختلف من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ أُخرى، وهي تتأثر بطبيعة العلاقات المُتقلبة بين أربيل وبغداد".

وأشار إلى أن "علاقاتهم مع محافظات أربيل ودهوك والسليمانية إيجابية، وأن تلك المحافظات ومحافظيها قدموا يد العون والمساعدة لحلبجة، كما أن حكومة إقليم كوردستان قدمت لنا المساعدة، وأرسلت إلينا الأموال".

وشدد على أن "التشكيلة التاسعة قدمت خدمتين كبيرتين لحلبجة"، موضحاً أن "كلاً من جسري "تۆقووت" و"سازان" وعدة جسورٍ أُخرى من المشاريع المهمة التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، ومن المقرر أن يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائبه حلبجة، لإصدار التوجيهات لإطلاق المشاريع بشكلٍ رسمي".

وبيّن أن "حكومة إقليم كوردستان رغم كل الأزمات المتلاحقة المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، والحرب ضد داعش، وانتشار فيروس كورونا، ومواجهة الجفاف، إلا أنها استطاعت مواجهة كل هذه الأزمات، وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين".