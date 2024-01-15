شرفاني: برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة يصب في مصلحة المواطنين ويكافح الفساد

أربيل(كوردستان24)- أكد مستشار مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان إبراهيم شرفاني، أن برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة، هو الإصلاح ويصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً: "الإصلاح غالباً ما يقوض المصالح الفردية، وخاصة من يرتكب الفساد".

وقال شرفاني، لـ كوردستان24، إن "أفضل طريقة للحكم الرشيد هي الإصلاح، لذلك في بداية تشكيل حكومته، كانت النقطة الرئيسية والمركزية التي أكد عليها رئيس الحكومة مسرور بارزاني، هي الإصلاح".

وأضاف، "أعاد إقليم كوردستان فتح مسألة الإصلاح في جميع قطاعات الحكومة وفي هيكل الحكم، ولم تتم الإصلاحات التي أجريت في هذه الحكومة في الحكومات السابقة".

وتابع: "بعض الأحزاب السياسية التي تشارك في حكم إقليم كوردستان وممن لا يشاركون فيها يقفون ضد نظام الإصلاح".

وزاد: "القرارات والتوصيات الحالية لرئيس الوزراء مسرور بارزاني هي التكيف مع الوضع".

من جهته، قال المحلل السياسي دلشاد نامق، إنه "يأتي الإصلاح دائما عندما تكون هناك مشكلة أو أزمة، وحاجة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأضاف، "في التشكيلة الحكومية التاسعة، لـ إقليم كوردستان، ومنذ البداية، ذهبت الأحزاب المكونة لهذه الحكومة إلى البرلمان ببرنامج واضح وشفاف، من خلال رئيس الوزراء نفسه، وتم عرض هذا البرنامج على برلمان كوردستان".

وتابع، "عندما يبدأ الإصلاح، تخشى مجموعة من الناس على مصالحها، لأنه في عملية الإصلاح، يصبح المواطنون محور العمل الرئيسي، لذلك هناك دائما محاولات من قبل الفاسدين ضد هذه العملية".

وأردف، أن "الشعور بالمسؤولية لدى الأحزاب المكونة للحكومة، ليس في مستوى واحد".

ومضى في القول، "العديد من هذه الأطراف لا يمكن أن تقبل بالأزمات التي تواجه الحكومة، فهي لا تعتبر تحمل المسؤولية في الوقت الحالي إنجازا، بل الهجوم على تلك الحكومة ومعارضة تلك الحكومة إنجازاً".