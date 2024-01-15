سفين دزيي يعلن مشاركة حكومة كوردستان في منتدى دافوس

أربيل(كوردستان24)- تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، وسيشارك في الاجتماع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان؛ فيما سيحضر وفد مهم من رجال الأعمال والمستثمرين من إقليم كوردستان رفقة رئيس الحكومة.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزەيي: "دافوس من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، حيث ينتظر الناس بفارغ الصبر كل عام، عدداً كبيراً من رؤساء الدول والوزراء والمستثمرين والشركات العالمية الكبرى، لمناقشة الكثير من القضايا الساخنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث التي تحدث في العالم؛ ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "انها فرصة لإجراء لقاءات، وعقد اجتماعات، وجنبا إلى جنب مع رئيس مجلس الوزراء، ولأول مرة يشارك عدد من المستثمرين في إقليم كوردستان، فقط للتعاون مع نظرائهم والتمكن من العمل معاً".

وفي الوقت نفسه، "افتتاح بيت كوردستان، حيث يقوم الناس فقط بزيارته والتعرف على كوردستان وجوانبها الاقتصادية وفرص التعاون والعمل المشترك".

يذكر أنه ولأول مرة، يُفتتح "بيت كوردستان" في دافوس بسويسرا، في الشارع الرئيسي، إلى جانب الدول الأخرى.

بيت كوردستان في دافوس إلى جانب بيوت كل من "السعودية والإمارات واليونان وبلجيكا والهند وأوكرانيا وبولندا ودول أخرى"، سيرحب بالضيوف والمشاركين خلال أيام المؤتمر، وسيكون جزءاً من تسويق وجذب الدول والشركات الكبرى حول العالم للاستثمار في قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان.

وتتوجه الدول الغنية والقوية حول العالم إلى منتجع دافوس السويسري لحضور اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى أكثر من 2800 شخص بينهم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني. وتم الاتفاق على أن يكون موضوع اجتماع هذا العام لقادة السياسة والأعمال العالميين والمشاهير والناشطين الاجتماعيين البارزين هو "إعادة بناء الثقة".

الأوضاع في الشرق الأوسط تحتل جزءاً هاماً من دافوس هذا العام، وإقليم كوردستان من الكيانات، الرئيسية المشاركة، في مناقشات وقرارات المنتدى الاقتصادي العالمي، مع الشركاء في المنطقة حول المشاكل في المنطقة والعالم.

على غرار العام الماضي دافوس من حيث العلاقات الدبلوماسية والتجارية فرصة ذهبية لإقليم كوردستان لجذب المستثمرين ورجال الأعمال لتفعيل مشاريعهم وأعمالهم في القطاعات المختلفة في إقليم كوردستان واستيراد منتجاته المحلية