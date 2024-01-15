هيتوتي: مشاركة مسرور بارزاني في منتدى دافوس مهمة من الناحيتين السياسية والاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي نوزاد هيتوتي، اليوم الاثنين، أن مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في منتدى دافوس، مهمة للغاية من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

وقال نوزاد هيتوتي في مقابلة مع كوردستان24، إن "أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تكمن، في أنه سيشارك فيه صناع القرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن "لمنتدى هذا العام أهميةً خاصة، لا سيّما مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الحرب في غزة، إضافةً إلى تصاعد التوترات والصراعات في منطقة الخليج والبحر الأحمر".

وأوضح أنه "من ناحية أخرى، فإن المنتدى يتزامن مع غياب الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم"، مؤكداً أنه "في هذا السياق، فإن مشاركة إقليم كوردستان في المنتدى على المستويين السياسي والاقتصادي، مهمة جداً".

وشدد على أن "مشاركة إقليم كوردستان في المنتدى مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي، لأن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد لا تزال مستمرة، ويمكن للإقليم استغلال هذه الفرصة، ووضع هذا الملف أمام المشاركين في دافوس".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رسمي، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.