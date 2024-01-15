نوزاد باجكر: تأسيس بيت كوردستان في دافوس خطوة واعدة لمستقبل اقتصاد الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد رجل الأعمال الكوردستاني نوزاد باجكر، اليوم الاثنين، أن تأسيس بيت كوردستان في دافوس، يمثل خطوةً واعدة لمستقبل اقتصاد إقليم كوردستان.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

وقال نوزاد باجكر في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "تأسيس بيت كوردستان في دافوس، يعتبر خطوةً واعدة لاقتصاد إقليم كوردستان، لا سيّما من ناحية بناء جسرٍ اقتصادي مع العالم الخارجي".

وأوضح أن الهدف من مشاركتهم في منتدى دافوس، "هو إقامة علاقاتٍ جديدة مع القادة والشركات الكبرى العالمية، بما يعود بالنفع على إقليم كوردستان".

وأشار إلى "أنهم يهدفون كذلك من خلال المنتدى، إلى لفت انتباه العالم لإقليم كوردستان، باعتباره إقليماً مهماً من الناحيتين السياسية والاقتصادية، في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد على أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني الذي سيشارك في المؤتمر، هو مهندس تعزيز وتطوير اقتصاد إقليم كوردستان"، مبيناً أن "دافوس يشكل فرصةً لمزيد من التعريف بإقليم كوردستان للعالم الخارجي، خصوصاً أن التشكيلة الحكومية التاسعة تولي أهمية كبيرة بالمسائل الاقتصادية".

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رسمي، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.