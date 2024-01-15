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رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل سويسرا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني منتدى دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رسمي، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس.

وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس. وينطلق المنتدى هذا العام تحت عنوان (إعادة بناء الثقة)، وسيتضمن جملة من الملفات بشأن الطاقة والنظام المصرفي والذكاء الاصطناعي، وعدد من المسائل السياسية.

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