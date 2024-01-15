بيار دوسكي: السياسيون المشاركون في دافوس يحددون اتجاه الاقتصاد العالمي

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في السياسة الدولية الدكتور بيار دوسكي، اليوم الاثنين، أن منتدى دافوس يعد مكاناً لخلق الفرص وتبادل الأفكار، لذا فإن مشاركة رئيس الوزراء مسرور بارزاني فيه تعتبر مهمة.

وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

وقال بيار دوسكي في مقابلة مع كوردستان24، إن "دافوس يعد منتدىً مهماً للغاية، ويعتبر المنتدى الاقتصادي الأول على مستوى العالم، كما أن السياسيين المشاركين في المنتدى هم من يحددون اتجاه الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن "منتدى دافوس يعد فرصةً مهمة لإقليم كوردستان، وذلك للقاء رجال الأعمال والسياسيين ورؤساء الدول، ولا سيّما رؤساء الدول المهمة".

وأوضح أن "توحيد الألمانيتين تقرر في دافوس، كما أن معالجة النزاع التركي اليوناني على قبرص تمت في دافوس، إضافةً إلى أن مكافحة نظام الفصل العنصري في إفريقيا تمت في دافوس".

وأضاف: "لذا فإن مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس مهمة للغاية، خصوصاً أن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني أيضاً سيشارك في المنتدى، وهذا يُشكِّل فرصةً لمعالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد".

وشدد على أنه "باستمرار كان الكورد حلفاءً للدول الديمقراطية والغربية، والكورد يعيشون في جغرافيةٍ معقدة للغاية، كما أنهم يتعرضون لضغوطاتٍ كثيرة، لذا فإن مشاركة الكورد في هذا الوقت مهمة للغاية".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.