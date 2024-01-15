سیاسة

سماع دوي انفجارات قوية في أربيل

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سمع مساء اليوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، دوي انفجارات قوية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها كوردستان24، فإن الصوت القوي كان قصفاً صاروخياً طال موقعاً بالقرب من مجمع ملا عمر، وقرية كلكين في أربيل.

ولم يتم التعرف لغاية الآن على المواقع التي طالها قصف الصواريخ، فيما قال شهود عيان لـ كوردستان24، إن "عدة صواريخ أطلقت في السماء".

من جانبه، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "أربيل آمنة وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من قبل قوات الأمن والشرطة".

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