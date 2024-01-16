سیاسة

أوميد خوشناو لـ كوردستان24: أربيل آمنة وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة

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محافظ أربيل أوميد خوشناو
محافظ أربيل أوميد خوشناو
کوردستان محافظ أربيل أوميد خوشناو قصف صاروخي أربيل الحرس الثوري الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- بعد استهداف مدينة أربيل بقصفٍ صاروخي، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، أن المدينة "آمنة".

وقال أوميد خوشناو في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "أربيل آمنة، وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة من قبل قوات الأسايش والشرطة لكل حالة غير مرغوبٍ فيها، وستكون في خدمة المواطنين".

وأسفر قصف صاروخي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

وقال مصدر مطلع في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل، أسفر عن سقوط أربعة شهداء، إضافةً إلى عددٍ من الإصابات".

وأشار المصدر إلى أن الضحايا كلهم "أشخاص مدنيون".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني في بيان، مساء اليوم الاثنين، القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية، وأصاب عدة أهداف، وذلك بذريعة "الانتقام من الهجوم الأخير الذي طال" الجمهورية الإسلامية.

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