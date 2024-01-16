سیاسة

كلهم مدنيّون.. سقوط شهداء وجرحى نتيجة قصفٍ صاروخي طال أربيل

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مشهد للقصف الصاروخي الذي طال أربيل
مشهد للقصف الصاروخي الذي طال أربيل
کوردستان أربيل قصف صاروخي الحرس الثوري الإيراني شهداء جرحى

أربيل (كوردستان 24)- أسفر القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.

وقال مصدر مطلع في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل، أسفر عن سقوط أربعة شهداء، إضافةً إلى عددٍ من الإصابات".

وأشار المصدر إلى أن الضحايا كلهم "أشخاص مدنيون".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني في بيان، مساء اليوم الاثنين، القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية، وأصاب عدة أهداف، وذلك بذريعة "الانتقام من الهجوم الأخير الذي طال" الجمهورية الإسلامية.

من ناحيته، أفاد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن "حركة الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي طبيعية".

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