رئاسة إقليم كوردستان تدين استهداف مدينة أربيل

أربيل(كوردستان24)- أدانت رئاسة إقليم كودرستان بشدة، الهجوم العدواني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بصواريخ بعيدة المدى على مدينة أربيل.

وجاء ذلك خلال بيان، قالت فيه الرئاسة: " ندين بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بصواريخ بعيدة المدى على مدينة أربيل، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. نعزي عوائل وذوي الشهداء ونتعاطف معهم راجين الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف البيان، "إن استمرار استهداف إقليم كوردستان والتسبب في استشهاد المواطنين جريمة لا مبرر لها وهي بالضد من القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لسيادة وأمن واستقرار العراق. إن إقلبم كوردستان لم يكن ولن يكون مصدر تهديد لأي طرف".

وتابع، "إن مبرر الحرس الثوري الإيراني لا أساس له قطعاً ويجافي الحقيقة، ولهذا نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالإسراع في فتح تحقيق لكشف الحقائق وأداء واجبها في الدفاع عن إقليم كوردستان ومنع هذه الهجمات".