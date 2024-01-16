ديفيد كاميرون: الهجمات الإيرانية غير مبررة وتنتهك سيادة العراق

أربيل(كوردستان24)- أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الهجمات الإيرانية على عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس: " المملكة المتحدة تدين الهجمات التي شنتها إيران على أربيل الليلة الماضية".

وأضاف، " هذه التصرفات غير المبررة تشكل انتهاكاً غير مقبولاً لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

وزاد، "أفكارنا مع عائلات الضحايا".

من جانبه، أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالتسية على مواقع في إقليم كوردستان.

وقال هيتشن في منشور على إكس: "إنني أدين عمل إيران العدواني ضد أربيل، الذي يشكل انتهاكا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".

وأضاف، "أتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين قتلوا في هذه الهجمات وأعرب عن دعمي لإقليم كوردستان والحكومة في هذا الوقت الحرج".

وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان، استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ستة آخرين، بقصفٍ للحرس الثوري الإيراني طال مدينة أربيل.

وقال بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كوردستان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "في الساعة 11:30 من مساء ليلة 15 على 16 كانون الثاني 2024، أطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه مناطق مدنية في أربيل".

وأضاف البيان: "للأسف، وبحسب الإحصائيات الأولية، فإن القصف أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة ستة آخرين"، مبيناً أن "بعض المصابين في حالة حرجة".

وتابع البيان: "الحرس الثوري أعلن أن القصف طال مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "هذه ذريعةٌ لا أساس لها ونحن نرفضها".

وأشار المجلس إلى أنه "للأسف، باستمرار يتم استخدام حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة لاستهداف أربيل"، موضحاً أن "أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن أبداً مصدر تهديدٍ لأي طرف".

وختم البيان أن الاستهداف "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة إقليم كوردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة".