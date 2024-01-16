الوقف السني العراقي يدين "الجريمة النكراء التي شهدتها محافظة أربيل"

أربيل (كوردستان 24)- أدان الوقف السني العراقي، مساء اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني يناير 2024، بأشد عبارات الشجب والإدانة "الجريمة النكراء التي شهدتها محافظة أربيل".

وذكر بيان صادر عن ديوان الوقف السني، اطلعت عليه كوردستان24، أنه "بأشد عبارات الشجب والإدانة يستنكر ديوان الوقف السني الجريمة النكراء التي شهدتها محافظة أربيل، التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان: "ويطالب الديوان الجهات المختصة بإجراء اللازم ومتابعة الحادثة وملابساتها لمنع تكرار حوادث كهذه يسقط بسببها المدنيون ومن لا ذنب له".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

م/ استنكار

بأشد عبارات الشجب والإدانة يستنكر ديوان الوقف السني الجريمة النكراء التي شهدتها محافظة اربيل، التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

ويطالب الديوان الجهات المختصة بإجراء اللازم ومتابعة الحادثة وملابساتها لمنع تكرار حوادث كهذه يسقط بسببها المدنيون ومن لا ذنب له، كما يطالب الديوان بالكشف عن المتسببين بسفك دم العراقيين أياً كان انتماؤهم وتوجههم.

رحم الله شهداءنا وألهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وعجل الله بالشفاء للجرحى.

إنا لله وإنا إليه راجعون