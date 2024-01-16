رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الاستثمار السعودي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني (يناير) 2024، مع وزير استثمار المملكة العربية السعودية خالد الفالح، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار السعودي عن تعازيه وتضامنه مع إقليم كوردستان، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية مع إنهاء الهجمات والتوترات والنزاعات. كما أشار إلى أن وفداً تجارياً سعودياً كبيراً سيزور العراق وإقليم كوردستان قريباً.

من جهته، تحدث رئيس الحكومة عن العلاقات الوطيدة والمميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وانطلقت، يوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وسيلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.