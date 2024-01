مسرور بارزاني: كوردستان ماضية نحو نقطة تحول وسنضاعف العمل على مشاريعنا

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة كوردستان ان حكومته ستضاعف عملها في مشاريعها اعتباراً من اليوم، وان كوردستان ماضية نحو نقطة تحول.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان في منشور له على موقع إكس "من اليوم فصاعداً سنضاعف العمل في مشاريعنا بكافة القطاعات المصرفية والرقمية والطاقة وقطاع الزراعة والصناعة".

وأضاف مسرور بارزاني أن "كوردستان ماضية نحو نقطة تحول".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وانطلقت، يوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 54 في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار "إعادة بناء الثقة".

ويقام هذا الحدث السنوي في وقت يشهد فيه العالم حرباً مدمرة في غزة وأوكرانيا، واختراقات في الذكاء الاصطناعي تسبب الكثير من الإثارة بقدر ما تثير من قلق، إلى جانب أزمة ديون كارثية وسط تباطؤ اقتصادي وتدهور المناخ.

والتقى رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، وبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس. وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، سيتم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس.

Our resolve will not be shaken.



From today, we will double down on our aggressive program in banking, digital payments, energy, agriculture and manufacturing.



There is no alternative.



We will transform Kurdistan.#wef24 #KurdistanAtDavos pic.twitter.com/eSxTXj7avM