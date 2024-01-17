سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل رئيس جمهورية إستونيا في مطار أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان أربيل أستونيا مطار أربيل الدولي نيجيرفان بارزاني

أربيل(كوردستان24)- وصل رئيس جمهورية إستونيا، آلار كاريس، إلى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، في زيارة رسمية.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيس جمهورية إستونيا، آلار كاريس، في مطار أربيل الدولي.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، رئيس جمهورية إستونيا السيد ألار كاريس.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس والوفد المرافق له".

وأضافت أنه "تم إجراء مراسيم استقبال رسمية عزف خلالها النشيدان الوطنيان للبلدين، بعدها تم استعراض حرس الشرف، ثم صافح فخامة الرئيس وضيفه وفدي البلدين".

وأكدت أن "رئيس الجمهورية والرئيس الإستوني سيجريان مباحثات ثنائية تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

 

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