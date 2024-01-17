رئيسا حكومتي كوردستان والعراق يلغيان اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني

أربيل(كوردستان24)- ألغى رئيسا حكومتي كوردستان والعراق اجتماعاً مقرراً مع وزير الخارجية الايراني، في دافوس.

وفقاً للمصادر، فقد ألغى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اجتماعاً مقرراً مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في دافوس بسويسرا.

وجاء ذلك بالتزامن، مع إلغاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لاجتماعه المقرر، مع عبداللهيان، في دافوس، أيضاً.

المصادر أكدت، أن رئيسا حكومتي كوردستان والعراق، ألغيا اجتماعهما مع عبداللهيان، بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد رسمي، الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2024، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويلتقي رئيس الحكومة، على هامش أعمال المنتدى، مع عدد من الرؤساء، ورؤساء الوزراء، وكبار المسؤولين في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، حيث سيبحث معهم عدداً من المحاور والملفات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنها سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يشارك أيضاً في حلقة نقاشية خاصة بالصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في منتدى دافوس، في إطار جهوده المتواصلة من أجل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع دول العالم، ومناقشة الملفات التي تهم مستقبل العراق والمنطقة عموماً.

ويتألف وفد إقليم كوردستان من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال، ويشارك للمرة الأولى في منتدى دافوس.

وبمبادرة وتوجيه من رئيس الحكومة، تم افتتاح (بيت كوردستان) في دافوس. وإنطلق المنتدى هذا العام تحت عنوان (إعادة بناء الثقة)، وسيتضمن جملة من الملفات بشأن الطاقة والنظام المصرفي والذكاء الاصطناعي، وعدد من المسائل السياسية.