رئيس حكومة كوردستان يلتقي الرئيسة الهنغارية في دافوس

أربيل(كوردستان24)- على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بسويسرا، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك.

خلال اللقاء، ناقش الطرافان، آخر المستجدات والمتغيرات، في العراق والمنطقة، وتنمية العلاقات الثنائية.

الرئيسة الهنغارية، من جانيها، قدمت تعازيها، لكوردستان، باستشهاد مدنيين في القصف الإيراني الأخير على أربيل، مجددةً دعم بلادها للإقليم.

بدوره، شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، الرئيسة الهنغارية، على مشاطرتها الحزن مع كوردستان، مؤكداً، أن الإقليم، سيبقى كما كان، عاملاً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.