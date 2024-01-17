Coverage سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يلتقي الرئيسة الهنغارية في دافوس

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان #wef24 #KurdistanAtDavos دافوس مسرور بارزاني

أربيل(كوردستان24)- على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بسويسرا، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك.

خلال اللقاء، ناقش الطرافان، آخر المستجدات والمتغيرات، في العراق والمنطقة، وتنمية العلاقات الثنائية.

الرئيسة الهنغارية، من جانيها، قدمت تعازيها، لكوردستان، باستشهاد مدنيين في القصف الإيراني الأخير على أربيل، مجددةً دعم بلادها للإقليم.

بدوره، شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، الرئيسة الهنغارية، على مشاطرتها الحزن مع كوردستان، مؤكداً، أن الإقليم،  سيبقى كما كان، عاملاً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف