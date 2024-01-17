فارس عيسى لوفد اليونامي: إقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، لوفد اليونامي، أن إقليم كوردستان عامل استقرار للمنطقة وليس مصدر قلق.

وقال عيسى خلال بيان: إنه "استقبل وفداً رفيعاً من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، برئاسة السيد "منوج ماثيو" مديرالدائرة السياسية في البعثة وعضوية المستشارين السياسيين الدكتورة "لارا كونستانت" و"وليد عبدالرزاق مهدي".

وأشار عيسى إلى أنه "خلال الاجتماع، نوقشت الاعتداءات الإيرانية على سيادة العراق وإقليم كوردستان، وبالأخص القصف الصاروخي اللا مبرر الأخير للمناطق السكنية في أربيل الذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين العزل بينهم اطفال رضع".

وأشار إلى أنهما، "ناقشا تلك التداعيات والتجاوزات على الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، وتهديد الأمن والأستقرار للخطر".

وأضاف بأن، "إقليم كوردستان عامل استقرار للمنطقة ولم ولن يكن مصدر قلق وتهديد لدول المنطقة وبالأخص الدول المجاورة، وشدد على أن أربيل ملتزمة تماماً بالحفاظ على مبادئ حسن الجوار وضمان المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. ".

وطالب عيسى ن، "يكون للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة موقف حازم وصارم لوقف الاعتداءات المتكررة على أرض إقليم كوردستان من الجهات الخارجية والأذرع المسلحة لدول المنطقة وبالأخص الميليشيات الخارجة عن القانون".

وزاد: "تباحثنا خلال اللقاء الأوضاع السياسية العامة في العراق والمنطقة، والمساعي الجارية لإجراء انتخابات برلمان كوردستان فضلا عن آخر مستجدات المباحثات بين وفدي الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لحل المشكلات العالقة والسعي من أجل تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب الموظفين في إقليم كوردستان".