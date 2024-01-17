البيت الأبيض يجدد التأكيد على حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وبعد الاجتماع، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، اطلعت عليه كوردستان24، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عقدا اجتماعاً ثنائياً في دافوس السويسرية.

وأشار البيان إلى أنه خلال اللقاء، أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشدة الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل، واستهداف المواطنين المدنيين.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، وإرسال المستحقات المالية للإقليم من قِبل الحكومة الاتحادية.

وأوضح البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أعرب عن دعمه ومساندته لإقليم كوردستان باعتباره شريكاً مهماً للولايات المتحدة، مجدداً دعم بلاده لأربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.