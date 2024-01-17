رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتمحور الاجتماع، بشأن الهجمات والاعتداءات الإيرانية على أربيل، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للإقليم، وتشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للسيادة العراقية وإقليم كوردستان. واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

كذلك أعرب الرئيس ماكرون عن تعازيه العميقة لرئيس الحكومة، مجدداً في الوقت ذاته دعم بلاده الكامل لإقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة الرئيس ماكرون وفرنسا على تضامنهما ودعمهما المستمر لإقليم كوردستان، مؤكداً أن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب شعب كوردستان في مختلف المراحل.

كما تناول الجانبان في الاجتماع، أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية، وتحت سقف الدستور.