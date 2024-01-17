سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق
الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق
کوردستان الرئيس بارزاني السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن الهجوم الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني يناير 2024، في مصيف صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وخلال اللقاء، أبلغ السفير البريطاني الرئيس بارزاني بأن الهدف من هذه الزيارة هي التعبير عن تضامن ودعم بلاده لشعب وإقليم كوردستان إزاء الهجمات غير المبررة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كوردستان، معرباً عن تعازيه ومواساته للرئيس بارزاني باسشتهاد عدد من المواطنين المدنيين بسبب الهجوم.

وأشار السفير البريطاني إلى أن بريطانيا تحترم حماية وحدة وسيادة أراضي العراق، ويجب عدم تحويل العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة صراع بين دول المنطقة، وعلى العراق ودول الجوار احترام سيادة أراضي بعضهم البعض.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني دعم وتضامن السفير والحكومة البريطانية، كما شكر باسم شعب كوردستان وعوائل الشهداء وضحايا فاجعة أربيل بريطانيا شعباً وحكومةً، مؤكداً وجود رغبة دائمة بنسج علاقات صداقة قوية بين إقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار على أساس الاحترام المشترك.

كما شدد الرئيس بارزاني على أن هجوم الحرس الثوري على أربيل بذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة كان ظلماً كبيراً بحق شعب كوردستان ويعد انتهاكاً لسيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن إرادة شعب كوردستان لن تنكسر بهذه الاعتداءات، بل ستصبح أقوى وأكثر صلابة.

كما لفت الرئيس بارزاني إلى "أننا لسنا أبداً مع الفوضى والتوتر وتأزيم علاقاتنا مع أي دولة بل بالعكس نريد أن تكون علاقاتنا متوازنة وودية، لكننا لن نخضع لفرض القرارات وممارسة سياسة الإرغام وفرض الذات من قبل أي دولة، ولن نتخلى عن قيمنا العليا ومقدساتنا والقضية المشروعة لشعبنا تحت أي ضغط أو اعتداء".

6588636398683558632568265832
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف