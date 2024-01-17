الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني يناير 2024، في مصيف صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وخلال اللقاء، أبلغ السفير البريطاني الرئيس بارزاني بأن الهدف من هذه الزيارة هي التعبير عن تضامن ودعم بلاده لشعب وإقليم كوردستان إزاء الهجمات غير المبررة التي شنها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كوردستان، معرباً عن تعازيه ومواساته للرئيس بارزاني باسشتهاد عدد من المواطنين المدنيين بسبب الهجوم.

وأشار السفير البريطاني إلى أن بريطانيا تحترم حماية وحدة وسيادة أراضي العراق، ويجب عدم تحويل العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة صراع بين دول المنطقة، وعلى العراق ودول الجوار احترام سيادة أراضي بعضهم البعض.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني دعم وتضامن السفير والحكومة البريطانية، كما شكر باسم شعب كوردستان وعوائل الشهداء وضحايا فاجعة أربيل بريطانيا شعباً وحكومةً، مؤكداً وجود رغبة دائمة بنسج علاقات صداقة قوية بين إقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار على أساس الاحترام المشترك.

كما شدد الرئيس بارزاني على أن هجوم الحرس الثوري على أربيل بذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة كان ظلماً كبيراً بحق شعب كوردستان ويعد انتهاكاً لسيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن إرادة شعب كوردستان لن تنكسر بهذه الاعتداءات، بل ستصبح أقوى وأكثر صلابة.

كما لفت الرئيس بارزاني إلى "أننا لسنا أبداً مع الفوضى والتوتر وتأزيم علاقاتنا مع أي دولة بل بالعكس نريد أن تكون علاقاتنا متوازنة وودية، لكننا لن نخضع لفرض القرارات وممارسة سياسة الإرغام وفرض الذات من قبل أي دولة، ولن نتخلى عن قيمنا العليا ومقدساتنا والقضية المشروعة لشعبنا تحت أي ضغط أو اعتداء".