رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير خارجية التشيك

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع وزير الخارجية التشيكي يان ليفاكسي.

وخلال الاجتماع، أدان وزير الخارجية التشيكي بأشد العبارات الهجوم الإيراني على أربيل وسفك دماء المواطنين الأبرياء، مجدداً دعم ومساندة بلاده لأمن إقليم كوردستان واستقراره. كما أشار إلى أن وفداً تشيكياً تجارياً كبيراً سيزور العراق وإقليم كوردستان قريباً.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لجمهورية التشيك على تضامنها ودعمها، وأبدى استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات الثنائية.