رئيس استونيا: لدينا تنسيقٌ جيد مع إقليم كوردستان في مجال الرقمنة

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس الاستوني آلار كاريس، اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات "الإرهابية" على أربيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن لدينا تنسيقٌ جيد مع إقليم كوردستان في مجال الرقمنة.

وقال كاريس في مؤتمرٍ صحفي مشترك، عقده مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بأربيل، "يُسعدني أن أكون أول رئيسٍ استوني يزور إقليم كوردستان، ويسرني أن أرى عن قرب التغييرات الكبيرة التي يشهدها الإقليم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأشار إلى أن "لدينا تنسيقٌ جيد مع إقليم كوردستان في مجال الرقمنة والأمن"، مبيناً أن "استونيا على الدوام قدمت المساعدة لتأمين الأمن في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، ولدينا جنودٌ في أربيل، ونحن ممتنون لشعب كوردستان على حسن الضيافة".

وشدد كاريس على "أننا قدمنا إلى هنا لتقديم المساعدة لإقليم كوردستان، للمضي بالإقليم قُدُماً نحو الأمام، ولتعزيز الازدهار والاستقرار في كوردستان"، موضحاً "أننا نود حماية مصالحنا".

وأكد أن "استونيا تدين كافة الأعمال الإرهابية، وتدين بشدة الهجمات التي تطال قواعد التحالف الدولي في العراق"، معرباً عن "تعازيه لأسر ضحايا هجوم أربيل".

ووصل رئيس جمهورية استونيا آلار كاريس، صباح اليوم الأربعاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل. وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.