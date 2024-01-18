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رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا
رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون منتدى دافوس

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني (يناير) 2024، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية وإقليم كوردستان. واتفق الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرت مناقشة آخر المستجدات والتطورات في سوريا، ولا سيّما فيما يتعلق بالجهود المبذولة لصياغة دستور جديد يضمن حقوق أبناء المكونات كافة، ومن ضمنهم الشعب الكوردي.

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