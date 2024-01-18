مطالبات بالقبض عليها والتحقيق معها.. عراقية تحبس طفليها بقفص وتتركهما بحديقة وسط بغداد

أربيل(كوردستان24)- تركت أم عراقية، طفليها في حديقة مجاورة لجسر الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

و حبست الأم صغيريها وتركتهما هناك في مشهد أثار الأوساط العراقية وخلق حالة غضب واسعة خلال الساعات الماضية.

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوراً، أظهر وجود الطفلين داخل القفص في حالة صعبة.

عقب الاتصال بوزارة الداخلية، قامت شرطة الكرخ بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين، وأعلنت وزارة الداخلية تحويل الصغيرين إلى مركز رعاية.

وتتحفظ كوردستان24 عن نشر الفيديو المتداول للطفلين لحظة انقاذهما من قبل القوات الأمنية، نظراً لقساوة المشهد.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، المقطع المصور، والذي انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عام 2020، لسيدة تحمل طفلا وتجر آخر من يده قبل أن ترميهما في النهر دون تردد وتركتهما يغرقان، في بغداد أيضاً.

وأعلنت الشرطة وقتها العثور على جثة الطفلين مشيرين إلى أن أمهما "تخلصت منهما ".