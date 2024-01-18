مسيحيو العراق في واشنطن يؤكدون دعمهم لشعب كوردستان

أربيل(كوردستان24)- قدمت مؤسسة حماية المسيحيين العراقيين في الولايات المتحدة تعازيها لرئيس وزراء إقليم كوردستان بشهداء الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل.

وفي رسالة، أعربت المؤسسة عن تعازيها وقالت: "بصفتنا صديقا قديما للكورد، فإننا ندين بشدة هجوم إيران الشنيع والشرير على أربيل".

كما أكدوا مجددا دعمهم لحكومة إقليم كوردستان، وكما هو الحال دائما في واشنطن، سيواصلون دعوتهم المستمرة لسيادة العراق وإقليم كوردستان.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وتوالت ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية بعد الضربات التي استهدفت منازل المدنيين في أربيل، منددةً بالهجمات، ومطالبةً إيران بوقف "عدوانها" على كوردستان.

وتقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/16، تتعلق بـ "العدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.